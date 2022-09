Slováci sú proti Rumunom favoritmi. Ich kapitán však vidí výhodu v absencii Poláška

"Oficiálna príprava prebieha od soboty. Ide to podľa predstáv a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť čo najlepšiu formu," uviedol Tóth na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Najvyššie postavený je Nicholas David Ionel, ktorému patrí v rebríčku ATP 283. pozícia. "Ionel mal dobrý pohyb na kurte a v predchádzajúcom období zaujal aj výkonnostne. Sú to však mladí hráči, nedosahujú konzistentné výkony," uviedol na adresu 19-ročného hráča Tóth.

Rumuni prišli do dejiska v nedeľu a kapitán Gabriel Trifu postaví proti Slovensku zväčša mladých hráčov.

Podľa vlastných slov čakal so záverečnou nomináciou do challengera v Rakúsku, ktorý sa taktiež hral na antuke. "Jozefovi veľmi pomohol turnaj. Tento rok sa postupne zlepšoval a jeho prejav bol podobný spôsobu, akým hrával," keď bol v najlepšej stovke," dodal Tóth pre TASR.

Slovákom bude chýbať deblový špecialista Filip Polášek, ktorý vynechal pre zdravotné problémy aj tohtoročný US Open.

Do štvorhry pravdepodobne nastúpia Zelenay s Kleinom. Ako miernu výhodu pre svoj tím to vníma rumunský kapitán Trifu, ktorý bol súčasťou deblového tandemu v roku 2002 v baráži o účasť vo svetovej skupine. Rumuni vtedy vyhrali v Prešove 4:1.

"Trochu nám to hrá do karát, štvorhra môže byť v Davisovom pohári zlomová. Vnímame to ako maličkú výhodu," uviedol rumunský kapitán pre TASR. Príchod Kovalíka však nevníma ako veľkú zmenu.