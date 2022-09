Ignorant, čo každého otrávi, hovorili o ňom. Tenisová legenda slávi jubileum

A ak o niekom mimo legendárnej trojice Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič môžeme povedať, že drží neprekonateľné rekordy, je to práve on.

Federer by ešte potreboval vyhrať šesť turnajov, aby Connorsa vyrovnal, čo sa pri jeho aktuálnej dlhej absencii nezdá veľmi pravdepodobné. Nadal by ešte musel vyhrať ešte sedemnásť turnajov a Djokovič až dvadsaťjeden.

VIDEO: Jimmy Connors vs. Paul Haarhuis, štvrťfinále US Open 1991

Dokonca ešte ako 39-ročný sa dostal do semifinále US Open 1991. Bol vtedy 174. hráčom sveta a na turnaji hral na voľnú kartu.

Už v prvom kole otáčal proti Patrickovi McEnroeovi z 0:2 na sety. "Dráma, atletickosť, úžasné zápasy. Všetko sa to zišlo v roku 1991. Aj keby prehral v 1. kole, nič na jeho zásluhách by to nezmenilo. Už nebolo v stávke nič. Bola to taká posledná bodka," spomínal tenisový historik Joel Drucker v podcaste CBC.

Roky cítil zášť