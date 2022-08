Môže ukončiť kariéru Sereny Williamsovej. Trénovať som sa s ňou neodvážila, vraví

NEW YORK. Už v pondelok sa v New Yorku môže skončiť viac ako dve dekády trvajúca éra americkej tenistky Sereny Williamsovej.

Grandslamovým maximom čiernohorskej tenistky je 3. kolo z Australian Open v Melbourne a Roland Garros v Paríži, v oboch prípadoch sa tam dostala v tejto sezóne a prehrala s Poľkou Igou Swiatekovou resp. Rumunkou Simonou Halepovou.

Danka Koviničová na adresu svojej pondelkovej súperky povedala: "Serena je ikona. Ak by som proti nej nemala v pondelok nastúpiť, nedostala by sa mi toľká pozornosť. Bude to veľmi pekná skúsenosť, bude však aj stresujúca. Budem cítiť tlak, no pokúsim sa to pretaviť na niečo pozitívne."

A čo by chcela najviac vedieť o hre Američanky? "Všetko. Viem, že má tvrdé údery, no nedokážem to zatiaľ porovnať s inými súperkami, proti ktorým nastupujem," dodala Čiernohorka.