Runeho opúšťa ďalší hviezdny tréner. Becker: Neviem mu dať, čo potrebuje

BERLÍN. Legendárny nemecký tenista Boris Becker ukončil s okamžitou platnosťou trénerskú spoluprácu s Dánom Holgerom Runem, ktorá so siedmym hráčom svetového rebríčka ATP trvala necelých päť mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP.

Becker sa stal trénerom talentovaného Dána v októbri minulého roka.

"Neviem dať Holgerovi to, čo potrebuje. Uvedomil som si, že na to, aby to bolo úspešné, by som musel byť Holgerovi k dispozícii oveľa viac, ako môžem.

Želám mu len to najlepšie a vždy budem jeho fanúšikom číslo jeden," uviedol Becker, ktorý Runeho nazval pred začiatkom spolupráce "neobrúseným diamantom".