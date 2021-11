Po búrlivej puberte Molčan napĺňa potenciál. Je to tak, ako má byť, vraví

ALEX MOLČAN zažil veľký prelom v kariére, keď sa v máji na turnaji ATP v Belehrade ako 255. hráč sveta senzačne dostal až do finále. Tam po sympatickom výkone prehral so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom.

Takúto sezónu by som neočakával, zdalo sa mi to nereálne. Ale od Belehradu, kde som uhral finále, som si oveľa viac začal veriť. Odvtedy to išlo oveľa lepšie. Možno som aj trochu dospel. Viac som si začal uvedomovať vážnosť tenisu a toho, že čo chcem, to môžem dosiahnuť.

V čom je najväčší rozdiel medzi Alexom Molčanom v novembri 2020 a v novembri 2021?

V hlave som si urovnal veci a pochopil, čo chcem dosiahnuť. Veľmi som na sebe zapracoval. Jednou z najvýznamnejších vecí je, že som začal viac vnímať svoje zdravie. V minulosti som chodil na turnaje, aj keď som nebol zdravotne úplne v poriadku, lebo som musel získať body. Keď hráte s tým, že vás niečo bolí, nedokážete hrať na sto percent.

Ak som mal nejaké problémy tento rok, tak sme vždy zhodnotili, že radšej si dám prestávku. Nastavili sme si to lepšie. Samozrejme, aj na turnaji sa občas stane, že ma niečo začne bolieť, ale to sú riešiteľné veci, je to iné ako ísť už na turnaj zranený.

Váš bývalý tréner Ladislav Simon o vás povedal, že ste splachovací typ. Myslel tým, že sa dlho netrápite prehrami a že nemáte prehnaný rešpekt voči súperom, ktorí sú výrazne skúsenejší. Znášate teda naozaj takéto situácie tak ľahko, ako to pôsobí? Museli ste sa to prípadne učiť?

Toto je pre mňa celkom prirodzená vlastnosť. Samozrejme, sú prehry, ktoré veľmi bolia. Napríklad teraz naposledy v Bratislave mi bolo ľúto, že som prehral v semifinále, ale trvalo to možno 15 až 20 minút. Určite to nie je o tom, že by som týždeň na to myslel. Dôležité je uvedomiť si, prečo som prehral a zabrániť tomu, aby sa to zopakovalo.