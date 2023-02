Švajčiarsky favorit Odermatt bez medaily, v super-G triumfoval Crawford

Zato je vysokofavorizovaný rovesník Marco Odermatt musí o svoj prvý kov na MS bojovať, Švajčiara zatiaľ okrem množstva triumfov v SP zdobí len olympijské zlato v obrovskom slalome.

Prvý pozoruhodný čas spravil už s dvojku Loic Meillard, ale seriál top-favoritov sa začal od 7-ky. Pred ňou štartoval šampión z roku 2019 Dominik Paris, nemá špičkovú fazónu, lenže prvými dvoma medzičasmi potvrdil jej dobré gradovanie.

Talian šiel príliš riskante a uprostred jazdy zobral jednu bránku so sebou do pádu, skončil sa šťastne a do cieľa zlyžoval sám. Následne sa dostal do vedenie Marco Odermatt, ktorý mal slabšie horné medzičasy ako Paris, ale dole získal na Meillarda.