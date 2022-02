ONLINE: Slovensko - Španielsko (štvrťfinále, ME vo futsale 2022)

Slovenskí futsalisti dosiahli historický úspech, keď pri svojej premiérovej účasti na ME postúpili zo základnej skupiny do štvrťfinále. V ňom nastúpime dnes o 20:00 proti Španielsku.



V úvodnom vystúpení na ME sme podľahli Rusom vysoko 1:7, následne sme s Poliakmi uhrali remízu 2:2. V súboji s Chorvátskom sme potrebovali vyhrať, čo sa nám aj po výbornom výkone podarilo a triumfovali sme 5:3.



Španieli patria k európskej aj svetovej futsalovej špičke, papierový favorit je teda jasný. Na aktuálnom šampionáte najprv zdolali Bosnu a Hercegovinu 5:1, potom remizovali s Azerbajdžanom 2:2 a v poslednom zápase základnej skupiny rozdrvili Gruzínsko 8:0.