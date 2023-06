Slováci spoznali súperov na MS v malom futbale. Zvládnuteľná skupina, vraví tréner

"Myslím si, že sme dostali zvládnuteľnú skupinu, ktorá je hrateľná a mužstvá ako Francúzsko, Anglicko a Albánsko, sú zdolateľné. Videli sme to aj v Galante počas EMF Nations Games pri výhre 5:0 nad Anglickom. Treba však spomenúť, že každý zápas je iný a budeme sa musieť na týchto súperov poctivo pripraviť.

Rozhodol o tom utorkový žreb v meste Ras Al Khaimah. Na šampionáte sa predstaví 32 tímov, ktoré sú rozdelené do ôsmich základných skupín. Slovákov vyžrebovali z prvého výkonnostného koša.

"Som trocha sklamaný. Po štyroch rokoch od predošlého svetového šampionátu by som sa ja, hráči a určite aj realizačný tím potešil zo súpera z iného kontinentu. Nevyšlo nám to ani počas EMF Nations Games, kde sme neodohrali zápas so súperom z USA.

Pevne verím, že nám táto konfrontácia bude dopriata počas play off zápasov na MS. Každopádne, tímy, s ktorými sa stretneme v základnej skupine, sú veľmi atraktívne a zápasy s nimi budú náročné.

Myslím si, že si diváci určite prídu na svoje a pevne dúfam, že postúpime zo skupiny. S týmto cieľom ideme na šampionát. Ja budem držať palce hráčom a trénerovi a dúfam, že sa už teraz pripravujú."

Slovenskí reprezentanti obsadili na predošlom turnaji v roku 2019 v Austrálii, pod vedením trénera Ladislava Borbélyho, konečné 7. miesto. Slováci najskôr ovládli F-skupinu, následne si poradili v rozstrele s Moldavskom, no vo štvrťfinále tesne podľahli Brazílii 1:2.