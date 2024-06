Vráti sa futbal domov? Angličania sú favoritom EURO, Slovensko je skoro na chvoste

Dvadsiate druhé miesto na MS 2018, 15. na ME 2020 a 17. priečka zo šampionátu v Katare nie sú umiestnenia, na ktoré je nemecký futbal zvyknutý. Zmeniť to má tréner, ktorý bude na blížiacom sa EURO vôbec najmladší.

S takouto bilanciou mohli právom pomýšľať na najvyššie priečky, no ostatné tri vrcholné podujatia dopadli pre Nationalelf veľkým sklamaním, až fiaskom.

"Myslím si, že by našim zámerom malo byť celkové víťazstvo. Zostava, ktorú som vybral je veľmi dobrá, inak by som ju nevybral. Najmä marcový prípravný zápas proti Francúzsku (2:0) bol z našej strany skvelý. Máme dobrý pressing a protiútoky, ale vždy je náročné predikovať, čo sa na turnaji stane," povedal 36-ročný Julian Nagelsmann.

Nebuďte prekvapení, varuje novinár

Nemci patria do užšieho okruhu favoritov. Spoločne so Španielskom sú najúspešnejším tímom v histórii ME - obe krajiny sa trikrát tešili z titulu.

Pohár Henriho Delaunaya získali naposledy v roku 1996 a radi by ukončili 40-ročné čakanie hostiteľskej krajiny na triumf na európskom šampionáte.