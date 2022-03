Čech si v NBA prešiel turbulentným obdobím. Sezónu dohrá v známom prostredí

WASHINGTON. Český basketbalista Tomáš Satoranský dohrá túto sezónu NBA vo Washingtone Wizards, kde už pôsobil v rokoch 2016-2019.

Český rozohrávač zažil turbulentné obdobie, keď ho New Orleans v predposledný deň prestupov vymenilo do Portlandu, následne putoval do San Antonia.

V drese Spurs však nastúpil iba na jeden duel.