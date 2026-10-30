Rely Dakar čaká nečakaná zmena. Pre bezpečnosť sa presunie do Európy a Afriky

Rely Dakar sa presunie zo Saudskej Arábie do Európy a Afriky. Preteky sa uskutočnia v Portugalsku a Maroku.
Štart je naplánovaný na 9. januára v meste Loulé-Faro a cieľ na 23. januára v Marrakéši. Organizátori v piatok zverejnili náhradnú trasu 49. ročníka slávnej súťaže.
Saudská Arábia nemôže byť z bezpečnostných dôvodov dejiskom Rely Dakar. V regióne Algarve sa uskutoční prológ a prvá etapa, následne sa konvoj presunie do Maroka, kde sa odjazdí zvyšných 11 etáp.
Pri jubilejnom 50. ročníku organizátorská agentúra A.S.O. počíta s možnosťou návratu rely do Saudskej Arábie.
Krajinu, ktorá mala byť pôvodným dejiskom súťaže, v súčasnosti ohrozujú útoky jemenských povstalcov z radov húsíov.
Tie v uplynulých týždňoch ochromili prevádzku medzinárodného letiska v Rijáde a vyžiadali si niekoľko ľudských životov. Rely Dakar 2027 sa pôvodne mala konať od 1. do 15. januára.
„Vzhľadom na náročnú situáciu, ktorá si pre ročník 2027 vyžiadala mimoriadne presunutie dejiska, môže Rallye Dakar čerpať z určitej formy solidarity vychádzajúcej z jej histórie.
Týka sa to najmä Portugalska a Maroka, ktoré súhlasili s tým, že pre toto podujatie opäť otvoria svoje územie,“ uviedli organizátori na webovej stránke.
Servisný park pre účastníkov sa v Loulé-Faro otvorí 5. januára. Nasledujúce tri dni budú prebiehať administratívne a technické preberania.
Po prológu a prvej súťažnej etape sa konvoj počas nočnej plavby cez Stredozemné more presunie do marockého Nadoru.
„Maroko má bohaté skúsenosti s organizovaním medzinárodných podujatí, a preto bude môcť podporiť Dakar pri zvládnutí novej organizačnej výzvy v obmedzenom časovom rámci,“ dodala organizátorská agentúra A.S.O.
Trasa rely viedla od premiérového ročníka v roku 1979 z Paríža do Dakaru. Od 90. rokov sa začali jej rôzne obmeny.
V roku 2008 bol 30. ročník pre hrozbu teroristických útokov na africkom území zrušený a od nasledujúceho roka sa súťaž konala v Južnej Amerike.
V Saudskej Arábii sa uskutočnilo posledných sedem ročníkov. Na Dakare sa tradične zúčastňuje množstvo českých pretekárov v kategóriách kamiónov, automobilov aj motocyklov.