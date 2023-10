Verstappen netúži byť velikán F1. Nejde príkladom, no dobehol ho osud šampióna

Dvaja najúspešnejší jazdci histórie Michael Schumacher a Lewis Hamilton majú na konte sedem majstrovských titulov. Holanďan necíti potrebu sa s nimi porovnávať.

„Nemám záujem vyhrať sedem alebo osem titulov. Ak na to máte auto, tak by to bolo skvelé, ale ak sa to nepodarí, tak budem taktiež spokojný. Už teraz som spokojný, takže v tomto smere je všetko v poriadku,“ dodal.

Najnovšie v podcaste Red Bullu Mind Set Win vysvetlil, že sa s otcom Josom v nedávnej minulosti veľakrát pohádali. Chcel od neho, aby bol viac nad vecou.