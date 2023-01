Otec Shiffrinovej povedal, aby sa naučila hymnu. Vraj ju bude spievať často

„Snívala som, že budem najlepšia na svete, ale nemyslela som, že to naozaj dosiahnem. Stále tomu nemôžem uveriť,“ neveriacky krútila hlavou.

Jej víťazstvo sprevádzali slzy, smiech i výkriky. „Mala som v sebe energiu, ktorú som chcela dostať von. V druhom kole som explodovala. Myslím, že sa musím ísť niekam vykričať. Asi do vankúša,“ zasmiala sa.

Nakoniec mala najrýchlejší čas. V každom sektore svoj náskok zvyšovala. „Cítila som sa veľmi dobre. Nikdy v celej mojej kariére som nešla jazdu v obrovskom slalome, tak dobre ako dnes. Je to výnimočné. Nemohla som ísť lepšie,“ opísala.

Keď v cieli zbadala jednotku spadol jej zo srdca veľký kameň. Uľavilo sa jej. „Bol to úžasný pocit, keď som videla zelené čísla. Myslela som si, že je to asi vtip.

Neverila som, že to príde. Snažila som sa na to nemyslieť, pretože mi to nepomáhalo. Posledné dni sa ma každý na túto otázku pýtal.“

Myslí na otca