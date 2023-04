Manažér Spišskej sa na striedačke opustil. Prezradil ho mikrofón rozhodcu

A prišiel trest. V 55. minúte dostal Shane Hanna puk do jazdy, Ališauskas ho stíhal, vrhol sa na ľad a zahnal sa po Kanaďanovi hokejkou.

ZVOLEN. Zdalo sa, že by mohli prebrať opraty zápasu do svojich rúk. V 52. minúte Majdan prihral pred bránku Kylovi Kerbashianovi a hokejisti Spišskej Novej Vsi vyrovnali skóre siedmeho semifinále Tipos extraligy vo Zvolene na 2:2.

Rapáčovi sa jeho vysvetlenie celej situácie nestačilo. "Potom sa mi ospravedlníte? Nám to bude pi..u platné," adresoval ešte výčitku rozhodcom.

"Čistý puk trafil, čistý puk, do p...e," kričal na striedačke z plného hrdla. Jeho slová zachytil mikrofón vedľa stojaceho rozhodcu.

Peter Zuzin trestné strieľanie premenil. Zamiešal puk a nedal Melicherčíkovi šancu. Zvolen už toto vedenie nepustil a postúpil do finále, v ktorom sa stretne s Košicami.

"Jednoducho to mám odskúšané. Vedel som, že to má (brankár) napozerané, ale to je nechytateľné," usmieval sa po zápase v rozhovore pre RTVS zvolenský útočník.