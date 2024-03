Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní štvrtého zápasu štvrťfinále Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Ingema Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen včera nezvládol úvodný domáci zápas a prehral vysoko 2:6. Vybuchol najmä v oslabeniach, keď úvodné tri góly inkasoval v oslabeniach. Zvolenčania počas celého zápasu nevedeli nájsť recept na súpera, ktorý si pohodlne kontroloval náskok z prvej tretiny. Domáci musia pridať kompletne vo všetkom. Ak nepridajú dnes to bude koniec série.



Michalovce po dvoch jednoznačných domácich zápasoch včera pridali ďalší jednoznačný výsledok. Skóre po troch zápasoch upravili na 16:3! Vyšla im prvá tretina a ďalší priebeh zápasu kontrolovali profesorsky presnou hrou. Zvolenu v podstate nedovolili nič, čo by ich mohlo ohroziť. Ak svoj výkon zopakujú aj dnes o víťazovi série bude rozhodnuté v najkratšom možnom čase.