MacKinnon vytvoril nový bodový rekord Colorada, Hyman a Reinhart strelili premiérovo 50 gólov

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon nazbieral v prebiehajúcej sezóne NHL už 122 bodov, čím vytvoril nový rekord v histórii klubu Colorado Avalanche.

Ten doteraz držal Joe Sakic, ktorý v ročníku 1995/1996 dosiahol 120 bodov za 51 gólov a 69 asistencií.

Ak by si MacKinnon udržal súčasné bodové tempo až do konca základnej časti, nazbieral by približne 140 bodov.