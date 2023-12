VIDEO: Len ťažko sa dvíhal z ľadu. Fehérváry nepríjemne narazil na mantinel a zranil sa

NEW YORK. Obranca Martin Fehérváry sa zranil v zápase Washingtonu na pôde New Yorku Islanders. Už v prvej tretine narazil nepríjemne do mantinelu a len ťažko sa zdvíhal z ľadu. Zranil sa v hornej časti tela. Zamieril rovno do šatne, odohral len dve minúty a osemnásť sekúnd.

Tréner Spencer Carbery pre média povedal, že v najbližšom období bude mimo hry. V stretnutí sa zranil aj brankár tímu Charlie Lindgren. Capitals podľahli Isles 1:5.

VIDEO: Zranenie Martina Fehérváryho