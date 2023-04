New Jersey znížilo stav série, Tampa bez Černáka podľahla Torontu

NEW YORK. Hokejisti New Jersey so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v treťom zápase 1. kola play-off NHL na ľade New Yorku Rangers 2:1 po predĺžení a znížili stav série na 1:2.

O triumfe Devils rozhodol v 12. minúte predĺženia obranca Dougie Hamilton. Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka podľahla doma Torontu 3:4 po predĺžení a v sérii prehráva 1:2 na zápasy.

Obhajca titulu Colorado otočil stav série so Seattlom, v treťom dueli triumfoval v noci na nedeľu na ľade súpera 6:4.