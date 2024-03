Ideme získať titul, hovorí uzdravený Viedenský. Upozornil aj na silu Michaloviec

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen vstúpia do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy s cieľom vyvarovať sa oslabení, na ktoré by proti Michalovciam mohli doplatiť.

Proti Dukle ich čaká historicky prvá vzájomná séria, ku ktorej sa prebojovali po dramatickom päťzápasovom predkole s Liptovským Mikulášom.