ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice dnes, 3. zápas finále Tipsport extraligy (LIVE)

Z kabiny Ocelářů Třinečtí hokejisté před zápasem číslo dvě surfovali na pozitivní vlně. Mentálně byli posílení nejen historicky zvládnutým obratem proti Spartě, ale také úspěšným vstupem do finálové série. Druhé utkání ale nemohlo být rozdílnější po psychické stránce – jednalo se doslova o houpačku nálad. V první třetině dostal Oceláře dolů zákrok Sedláka na Marinčina, po kterém – jak se později při podrobném vyšetření v nemocnici ukázalo – třineckému klíčovému muži skončila sezóna kvůli zlomenému obratli. Průběh utkání byl takový, že domácí ve třetí třetině odskočili na 3:1, ale Třinec dokázal bleskově srovnat. Nakonec ale byli v přetahované šťastnější domácí… „Je to velká ztráta, Marin hraje velkou porci minut. Máme ale další kluky, kteří ho nahradili výborně. Srovnali jsme na 3:3, odehráli jsme velmi dobrý zápas. V play off hráči odpadají, my máme široký kádr. Každý jeden kluk v kabině toho odehrál v play off spoustu, zvládneme to,“ okomentoval zápasové události třinecké útočník Cienciala. Bilance v play off: 16 zápasů, 9/7, skóre 34:35 Bilance doma v play off: 7 zápasů, 5/2, skóre 16:8 Forma v posledních 5 zápasech: V – V – V – V – P Forma v posledních 10 zápasech: 10 zápasů, 4-2-2-2, skóre 23:22 Nejproduktivnější hráč: Libor Hudáček 12 (4+8) Nejlepší střelec: Marko Daňo, David Cienciala oba 5 Ohlas trenéra po předchozím zápase: „Musím vyslovit hlubokou poklonu svým hráčům, podali výborný – vynikající výkon. Věděli jsme, co se bude dít a dokázali na to najít odpověď. Pracovali jsme a ve třetí třetině jsme se do zápasu vrátili. Malou chybou jsme o zápas přišli, ale nic se neděje.“ Zdeněk Moták, hlavní trenér HC Oceláři Třinec

