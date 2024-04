Špiní klub aj našich hráčov. Tréner Pardubíc sa obul do experta, ktorý nahneval Slovákov

Tréner Marek Zadina po víťaznom zápase vyzdvihol výkon svojho tímu, no vzápätí otvoril inú tému, pri ktorej povolil uzdu emóciám. Rozčúlil sa.

Hostia definitívne zlomili súpera až dvoma gólmi do prázdnej bránky a bodku za ich triumfom dal 19 sekúnd pred koncom Martin Kaut.

Štvrté finále totiž lepšie zvládli Pardubice. Víťazstvo 6:2 vyzerá na prvý pohľad jednoznačne, no ešte dve minúty pred koncom nebolo o ničom rozhodnuté.

TŘINEC. Pardubice splnili cieľ, s ktorým cestovali do Třinca. Obhajca titulu si v domácom prostredí mohol vybojovať majstrovské mečbaly, ale do Enteria Areny sa séria bude sťahovať za stavu 2:2 na zápasy.

"Je to veľmi ťažké, keď je niekto ovplyvnený médiami. Rozhodcovia odviedli skvelý výkon, naše fauly tam boli. Aj v sobotu pískali skvele, ale nepáči sa mi, aký vplyv na nich majú v úvodzovkách experti Českej televízie.

Podľa Antoša to bolo za hranou

Terčom jeho kritiky bol bývalý hokejista a dnes expert ČT Milan Antoš. Ten sa v relácii Zaostřeno na play off na webe Sport.cz vyjadril, že hráči Pardubíc to svojim správaním pred súperovým brankárom preháňajú.

"To, čo sa dialo v druhom zápase, bolo za hranou. Toto bolo vyložené provokovanie brankára Kacetla. Nešlo len o úmyselné dobrzďovanie, ale hráči Pardubíc išli do brankára aj vtedy, keď už dávno chytil puk.

Alebo Kacetl ide počas prerušenej hry do rohu a hráči Dynama sa ponáhľajú za ním ho provokovať. Keby toto robil Třinec, chcel by som vidieť, ako by reagovala druhá strana, média či fanúšikovia," povedal Antoš.

VIDEO: Milan Antoš kritizuje provokácie hráčov Pardubíc