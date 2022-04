V predĺžení to bolo o jednej strele, vraví strelec rozhodujúceho gólu Zigo

"Oceliari" rozhodujúci domáci duel zvládli 4:2 a tak napokon rozhodol až siedmy. A v ňom Slovan ukončil sériu v predĺžení po góle Tomáša Ziga.

"Je skvelé že sme to zvládli, máme veľkú radosť. Musíme si teraz dobre oddýchnuť a pripraviť sa na finále. V predĺžení to bolo o jednej strele. Padlo to tam, som rád," uviedol strelec rozhodujúceho gólu.

V rozhodujúcom stretnutí viedol Slovan 2:0, Košice mal "na lopate", no hostia dvoma rýchlymi gólmi po sebe vyrovnali a rozhodnutie mohlo padnúť na oboch stranách. Napokon sa tak stalo 61 sekúnd po začiatku predĺženia.

"Bol to siedmy zápas, mohlo sa rozhodnúť skôr. Vyšlo to takto, ukázali sme silu. Bola to však veľmi ťažká séria, Košice hrali veľmi dobre. Ale je to za nami a ideme na finále. Čaká nás to hlavné, kvôli čomu sme tu, oslavovať budeme až potom," dodal Zigo.