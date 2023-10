Rozlúčia sa s kapitánom? Lightning nechcú dať Stamkosovi zmluvu, ten je sklamaný

"Urobil som rozhodnutie, že je v najlepšom záujme našej organizácie počkať do konca sezóny, aby sme prehodnotili našu situáciu a naše výsledky, a zhodnotili prínos nových hráčov," vyjadril sa BriseBois pre The Athletic.

BriseBois v lete podpísal zmluvy s Darrenom Raddyshom a Brandonom Hagelom. Pred budúcim ročníkom by mali mať "blesky" pod stropom až 10 miliónov voľného miesta, pričom v tíme nemajú iného dôležitého hráča, ktorému sa skončí zmluva.

Preto je Stamkos rozčarovaný z toho, že naďalej váhajú. V Tampe Bay je od draftu v roku 2008 a vo funkcii kapitána pôsobí od roku 2013.

"Už som sa vyjadril, že by bolo skvelé pre klub, ak by tu Steven ukončil kariéru. Sám to chce. Ale ak tu má ukončiť kariéru, chceme aj to, aby bol klub naďalej favoritom na Stanley Cup," dodal manažér.

Tridsaťtriročný Kanaďan odohral v minulej sezóne 81 stretnutí so ziskom 84 (34+50) bodov. V kariére už odohral 1004 zápasov, v ktorých pozbieral 1057 (515+542) bodov. Je najproduktívnejším hráčom aj najlepším strelcom v dejinách klubu.