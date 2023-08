Sokolče. Zatopená dedinka dala svetu i Slovensku hokejových hrdinov

LIPTOVSKÁ MARA. V spojení so slovným spojením „hokejová bašta“ sa ľuďom na Slovensku najčastejšie vybaví Trenčín. Vo vyše päťdesiattisícovom meste vyrástli hokejoví velikáni ako Zdeno Chára, Marián Hossa či Marián Gáborík.

Dovoľte nám zobrať vás na výlet do minulosti. Vtedy ešte na Liptove stála dedina Sokolče, dnes zatopená Liptovskou Marou.

Prvá písomná zmienka o obci kedysi ležiacej v krásnej liptovskej prírode pochádza z roku 1267. Bola to zem kráľovského sokolníka Foytha, od čoho je odvodený aj názov Sokolče.

„Tí ľudia cestovali po svete a prinášali domov množstvo poznatkov - z Viedne, Budapešti, ba aj z francúzskych či belgických baní. Ak toho bolo veľa, muselo sa to odzrkadliť aj na živote dediny,“ hovorí Vladimír Šmihula, bývalý novinár a moderátor Slovenského rozhlasu. Sám vyrástol v Sokolčoch, ktoré sa postupom času zmenili na vyspelé športové i kultúrne miesto.

Dedine pomohlo aj to, že stála pri hlavnej hradskej uhorskej ceste. Pre zručnosti a skúsenosti, ktorými obyvatelia obce disponovali, boli žiadaní.

Sokolčania boli známi pre veľa vecí, no ich hlavným zameraním bolo pltníctvo. Sám polyhistor Matej Bel označil sokolčianske plte za najlepšie v celom Uhorsku. Okrem toho tu bola bohatá murárska tradícia.

Mikita aj Starší

Matne si spomína na deň, keď dole dedinou viedli osemročného Stana Mikitu. Ešte si to naplno neuvedomoval, no čakala ho predlhá cesta. Joe a Anna Mikitovci, žijúci v Kanade, si ho spoločne s jeho sesternicou Irenou adoptovali a odviedli do Kanady. Mikita musel odísť z rodnej dediny na dlhé roky.