Kňažko? Náš najlepší hráč, vyhlásil manažér Columbusu po turnaji talentov

Portál The Athletic sa po jeho skončení pýtal generálneho manažéra Jarma Kekäläinena na hráčov, ktorí ho zaujali. Chceli počuť mená, ktoré nehrali v prvej formácii.

Kekäläinen si pochvaľoval zlepšenie, ktoré Slovák predviedol: „Zlepšil korčuľovanie. Bol takmer dominantný pri korčuľovaní s pukom na hokejke, dokázal sa zbaviť napádajúcich hráčov. Bol dynamický.“

Fínsky funkcionár chválil okrem Kňažka aj jeho českého kolegu Stanislava Svozila.

Dvadsaťročný Kňažko bol najvyššie vybratým Slovákom na drafte v roku 2020. Blue Jackets si ho vyhliadli v treťom kole na celkovej 78. pozícii.

Vlaňajší ročník strávil v drese TPS vo fínskej juniorke a v kanadskej juniorskej WHL v Seattli Thunderbirds. Tam by mal podľa webu The Athletic hrať aj v budúcom ročníku, zmeniť to však môže prípravný kemp.

Konkurencia v defenzíve Columbusu je veľká. Okrem spomínaného Svozila patria medzi talenty klubu aj šestka posledného draftu David Jiříček a dvanástka Denton Mateychuk