Po tréningu na pláž, žiadny stres. Bývalý juniorský reprezentant hrá v Austrálii

V roku 2023 ste boli jediný slovenský hokejista v austrálskej hokejovej lige (AIHL). Ako ste sa k angažmánu v Austrálii dostali?

S priateľkou sme o Austrálii rozmýšľali už dlhšiu dobu, keďže ona tam má rodinu a zázemie. Do Austrálie som prišiel s cieľom oddýchnuť si, načerpať novú energiu a skúsenosti. Hokej si ma našiel prirodzene. Keďže v celom Sydney je iba jeden hokejový obchod, tak som bol zvedavý, čo ponúka a išiel som sa tam pozrieť. Úplnou náhodou sa tam nachádzal tréner tímu Ice Dogs, ktorý sa so mnou dal do reči. Po našom rozhovore sa ma opýtal, či by som mal záujem prísť na tréning, a tak sa to začalo.

Austrálska liga nepatrí vo svetovom meradle medzi populárne. Bolo ľahké získať angažmán v nej?

Pre mňa to problém nebol, keďže po našom rozhovore ma pozval tréner na tréning. Väčšina hráčov však absolvovala aj skúšku, na ktorej bolo viac ako osemdesiat chlapcov a navyše sa ozvalo ešte okolo šesťdesiat ďalších hráčov zo Severnej Ameriky a Európy, ktorí by si tiež chceli prísť vyskúšať austrálsky hokej a predĺžiť si sezónu, keďže tu sa hrá od apríla do augusta.