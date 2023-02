Keď si obliekol slovenský dres, jeho otec z Dominikánskej republiky plakal

BRATISLAVA. V hokejovom klube Slovan Bratislava, aj v slovenskej reprezentácii do 16 rokov pôsobí hráč s netradičným menom Roberto Leonardo Henriquez. Pätnásťročný brankár nezaprie výrazný temperament.

Jeho rodičia sa spoznali v Amerike a na Slovensko prišli iba na dovolenku. Mama je z Liptova a otec z Dominikánskej republiky. Dovolenka sa vtedy mladému páru predĺžila a zostali tu dodnes.

Ich syna Leonarda bavil šport od malička. „Čo si zoberiem do ruky, to mi ide. Aspoň si to myslím,“ úprimne sa zasmial pri rozhovore pre Sportnet.