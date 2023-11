Oznámil, že je nespokojný a odchádza. Bývalý hráč NHL sa lúči s českým extraligistom

"Peter Mueller sa niekoľkokrát vyjadril v tom zmysle, že nie je spokojný so svojím pôsobením u nás vo Vítkoviciach a nie je spokojný ani so životom v Ostrave v poslednom období a zmienil, že chce z tímu odísť. V nadväznosti na to sme sa dohodli na tom, že u nás už naďalej nebude pokračovať," uviedol športový riaditeľ Roman Šimíček.