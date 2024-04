Chytal na olympiáde a vyhral Stanley Cup. Český brankár v 33 rokoch ukončil kariéru

PRAHA. Český hokejový brankár Pavel Francouz v piatok oficiálne ukončil profesionálnu kariéru vo veku 33 rokov.

Dôvodom sú dlhodobé zdravotné problémy. Dlhý čas maródoval s trieslom a definitívne ho o pokračovanie v kariére pripravili problémy s kolenom, konkrétne s chrupavkou.

"Nebolo to ťažké rozhodovanie. Rozhodlo za mňa telo. Ťažké bolo počúvnuť ho a nezavrieť mu ústa práškami od bolesti. Bol to dlhodobejší proces. Telo mi toho dalo veľmi veľa, niekoľko šancí dobyť vrchol. Uvedomil som si ale, že už to nemôžem ďalej pokúšať," vyhlásil pred zástupcami médií.