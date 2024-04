Dynamo prošlo semifinálovou sérií bez jediné porážky poté, co porazili 4:0 na zápasy Litvínov. Naopak Třinec dokonal neskutečný obrat, jelikož po úvodních třech zápase prohrával proti pražské Spartě 3:0 na zápasy. Následně však Oceláři zaveleli k obratu, a nakonec otočili celou sérii na konečných 4:3 ze strany Třince.



Úvodní zápas finálové série začal na půdě Pardubic, které sice vstoupily do zápasu aktivněji, ale po úvodních dvaceti minutách prohrávaly 1:0. V druhé třetině se podařilo Ocelářům zvýšit jíž na dvougólový rozdíl, avšak Dynamo do konce třetiny dokázalo snížit. V závěrečné třetině již žádná branka nepadla, a tak se Třinec mohl radovat z úvodní výhry v sérii.