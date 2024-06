Bez Slovákov, ale s Čechmi. Kto sú najväčšie talenty draftu do NHL?

V nasledujúcich riadkoch poskytol skaut Samuel Tirpák svoj rebríček najlepších 32 prospektov, ktorí by mohli byť zvolení už v prvom kole draftu.

Tí budú plniť sny. Nebude sa to týkať len hráčov, ale aj krajín, veď historické prvé kolo môžu zažiť Nóri či Bielorusi.

LAS VEGAS. V Las Vegas sa 28.-29. júna uskutoční draft do NHL. Pôjde o posledný výber nováčikov, na ktorom budú fyzicky prítomní zástupcovia klubov.

Skaut a expert na mladých hráčov, momentálne pôsobiaci aj v zámorskom portáli FCHockey. Jeho hlavným zameraním je skauting Čechov, Slovákov, a zvyšku strednej a západnej Európy. Patrí medzi zakladajúcich členov projektu Oh my Hockey.

Celebrini je síce Kanaďan, vyrastal vo Vancouveri, ale jeho otec Rick sa v roku 2018 stal vedúcim oddelenia zdravia a medicíny v tíme NBA Golden State Warriors. Preto sa s rodinou presťahovali do Kalifornie, kde hral Macklin pár rokov za juniorský výber San Jose Sharks v žiackej súťaži.

Je takmer istotou, že práve Celebriniho si z prvého miesta vezmú San Jose Sharks a bude to skvelý príbeh. NHL má rada storylines - príbehy, ktoré vytvárajú tú auru najlepšieho športu na svete. A tu sa to vytvorilo samo.

Celebrini je taktiež presným strelcom, najmä z priestoru medzi kruhmi priamo po vstupe do pásma. Páli bez akéhokoľvek zbytočného špekulovania.

Spomínal som to už v článkoch a podcastoch, ale v okolí bránkoviska a mantinelov hlboko v ofenzívnom pásme mi veľmi pripomína Sidneyho Crosbyho. Návyky, ktoré používa na tvorbu šancí pre seba a svojich spoluhráčov v malých priestoroch sú takmer identické s tými Crosbyho. Ide o manévrovateľnosť a čítanie defenzívnych radov na vytvorenie prihrávok do predbránkového priestoru.

Po Adamovi Fantillim minulý rok je ďalším top prospektom, ktorý do draftu pôjde skrz NCAA a predtým Chicago Steel v USHL, čo dokazuje, že ide o jednu z najlepších juniorských organizácii a tímov v Spojených štátoch. V súčasnej sezóne pôsobil v NCAA v drese Boston University, kde sa stal najmladším hráčom v histórii súťaže, ktorý získal Hobey Baker Award, teda ocenenie pre najlepšieho hráča sezóny v NCAA.

Celebrini je tohtoročnou jednoznačnou jednotkou draftu. Za mňa suverénne najlepší hráč tohto ročníka, ktorému sa v istých faktoroch možno niektorí z iných prospektov priblížili, no v rámci celkovej hry nik.

2. Sam Dickinson (LHD, 190 cm, 88 kg, London Knights, OHL)

Dickinson je mojím obrancom číslo jeden. Oproti konsenzu je to neočakávané, no ja tieto voľby občas mávam. Vidím v ňom niečo, čo mi pripomína ten presný typ obrancu, ktorý je kľúčový pre výhru Stanley Cupu. Myslím si, že bude obrancom číslo jeden pre svoj budúci tím, aj keď pravdepodobne nebude najvyššie zvoleným obrancom draftu.

Je to jednoducho víťaz. Na čokoľvek tento rok siahne, to sa mení na zlato a práve on hrá pri zisku trofejí prím. Vyhral Hlinka Gretzky Cup ako kanadský obranca číslo jeden a vyhral OHL a Memorial Cup ako obranca číslo jeden v klube London Knights.

Osobne ho vidím na prvom alebo druhom mieste v každej jednej kategórii, v ktorej od obrancu chcete, aby dominoval. Či už je to obranná činnosť samotná (buď to pozične v obrannom pásme, alebo v bránení vstupu do pásma), alebo zvládnutie prechodovej fázy hry, tvorba šancí, ofenzívne premýšľanie.

Je to všestranný bek, ktorý bude hrať v každej situácii a bude kľúčovým článkom pre tím s ašpiráciami na Stanley Cup.

Musím vyzdvihnúť, ako zodpovedne hrá. Vie, ako hrať prospešne ofenzívne a pridávať sa k útoku a dokazoval to celý rok v OHL, no keď príde na taký defenzívny zápas číslo sedem v play-off, aj vtedy vie, ako sa má zachovať.

Bude však musieť zapracovať na jednom zlozvyku - niekedy spraví počas rozohrávky z pásma úplnú hlúposť a nikto v aréne nechápe, prečo to spravil a ako sa dopracoval k tomu rozhodnutiu. Musí sa to odnaučiť, aby dostal úplnú dôveru v NHL.

Očakávam, že bude v NHL obranca číslo jeden, maximálne dva. Pripomína mi veľmi legendu St. Louis Blues a obrancu Vegas Alexa Pietrangela, dvojnásobného šampióna NHL. Myslím si, že na podobnej úrovni dokáže jedného dňa hrať aj on.