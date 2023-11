V Amerike chodia ľudia na hokej ako do kina. Mucha sa vrátil na Slovensko a chce reprezentovať

Zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne, chalani ma privítali veľmi dobre, to mi pomohlo udomácniť sa rýchlejšie a cítiť sa tu komfortne. Myslím si, že máme veľmi dobrý káder, je to zábava byť v tíme, ktorý má takú víťaznú mentalitu.

Tým, že som predtým nehrával profesionálny hokej, ale pôsobil som v univerzitnej NCAA, vedel som, že potrebujem veľa hrať v pro hokeji. Štýl európskeho hokeja je trochu iný. Na to, aby som napredoval a mal šancu dostať sa do reprezentácie, potreboval som predovšetkým veľa hrať. Keďže čas v Liberci bol obmedzený, vzájomne sme sa dohodli, že pre mňa bude lepšie ísť na hosťovanie a poriadne si zahrať v nejakom slovenskom klube. Som veľmi rád, že to je Zvolen, ktorý má najvyššie ambície, čo je pre hráča vždy najlepšia atmosféra, v ktorej chce hrať. Za túto príležitosť som veľmi vďačný.

Predtým ste boli deväť rokov v USA. Aká veľká zmena to bola, keď ste sa vrátili na Slovensko? Aký je to pocit?

Je to super, najmä atmosféra na štadiónoch. V USA som zažil skvelé chvíle, či už na vypredanom štadióne Detroitu Red Wings alebo na univerzite, kde študenti vytvorili dobrú atmosféru, ale povedal by som, že ľudia v Amerike tie zápasy až tak neprežívajú. Skôr si prídu na zápas posedieť, dať si kolu a hamburger a je to viac rodinné stretnutie. Chodia tam ako keby šli do kina. V európskych ligách sa mi veľmi páči, ako fungujú fankluby, vnesú na štadión atmosféru a najmä zážitok, či už pre hráčov, ale aj pre ďalších divákov. Sú to pozitívne veci aj pre hráča, ktorého to naštartuje cez ten zápas. Vidí, že to ľudí baví a chce ešte viac pomôcť tímu k výhre, čo fanúšikovia vždy ocenia.