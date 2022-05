Strávi leto ako maród. Kapitán Vegas Golden Knights absolvoval vážnu operáciu

LAS VEGAS. Útočník Vegas Golden Knights Mark Stone absolvoval operáciu chrbta. Organizácia to potvrdila vo štvrtok.

Generálny manažér dodal, že klub očakáva, že bude kapitán úplne doliečený a pripravený pred štartom sezóny 2022/23. Chce ho vidieť v prípravnom kempe.

Kľúčový forvard bojoval so zdravotnými komplikáciami celý posledný ročník. To bolo jedným z dôvodom neúspechu "zlatých rytierov", ktorí po prvýkrát v klubovej histórii nepostúpili do play off.

Tridsaťročný Kanaďan zvládol odohrať 37 stretnutí. Strelil 9 gólov a pridal 21 asistencií.