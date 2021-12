Slovenský mladík ostáva v HC Energie Karlovy Vary. Kupčo predĺžil zmluvu

Pôvodný kontrakt mal Kupčovi vypršať po konci aktuálnej sezóny.

"Je to náš veľmi perspektívny hráč, od ktorého si veľa sľubujeme. Ak sa neprebojuje na MS hráčov do 20 rokov, tak sme pripravení uvoľniť ho do zámorskej juniorskej súťaže tak, aby sa vrátil najneskôr v máji 2023. To je hlavný dôvod predĺženia zmluvy. Veríme, že skôr či neskôr sa Ľubo stane platným hráčom nášho A-mužstva," uviedol manažér mládežníckeho úseku karlovarského klubu Bronislav Píša.