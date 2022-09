Zažil aj bitku na tréningu. Hokejisti v Amerike viac bojujú, tvrdí talent Kupčo

Po tom, čo polovicu z neho odohral v českých Karlových Varoch v lige do 20 rokov, sa presunul do zámoria. Americký hokej okúsil v Des Moines Bucaneers v USHL.

Chystáte sa na svoj druhý rok v zámorskej USHL. S akými očakávaniami a cieľmi idete do novej sezóny?

Určite chcem aj s tímom dosiahnuť viac, než sa podarilo v minulej sezóne. Keď som prichádzal do tímu, už sme vedeli, že zrejme nepostúpime do play off, hoci sa strata stále dala dobehnúť. Pred budúcim ročníkom prišli zmeny, vymenili sa hráči, čiže už myslíme len na to, aby sme sa dostali do play off.