Košiciam chýbalo aj šťastie. Občas sa hráči cítili ako na kolotoči

"Keď do toho dáme sto percent, tak by sme si zaslúžili nejaký bodík," povedal útočník Patrik Rogoň, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča Košíc v zápase.

"Roztočili kolotoč, navyše z útočného pásma to mali bližšie na striedačku. My sme to mali z nášho obranného ďalej, stále sme mali na ľade o jedno striedanie unavenejších hráčov. Druhú tretinu sme napokon ako-tak zvládli.

Po nej sme ešte našli posledné sily, aby sme so zápasom ešte niečo spravili. Žiaľ, už sa nám to nepodarilo, no celkovo sme podali bojovný výkon," zhodnotil brankár Jaroslav Janus, ktorý zneškodnil 28 striel.

"Mali sme dané, aby sme s nimi "nelietali," lebo potom by sa im otváral priestor. Opticky to vyzeralo, že majú viac z hry, no my sme ich držali na uzde.

Zápas si ešte určite rozoberieme," poznamenal útočník Mário Lunter, ktorý streli v úvode druhej tretiny jediný gól Košíc.

VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - AIK Skelleftea