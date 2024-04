Som posledný Mohykán. Či budem hrať ďalej? Nechám to na osud, vraví Jágr

„Aj vlani sme vyhrali proti Zlínu 4:0, ale Vsetín hral veľmi dobrý hokej. Majú rýchlych a šikovných hráčov. Hrali vabank. Potrápili nás. Zvládli sme to aj vďaka brankárovi Adamovi Brízgalovi, ale nebolo to jednoduché,“ opisoval sériu pre české médiá.

„Ak by sme sa nezachránili, pravdepodobne by hokej v Kladne skončil. Nestalo sa. Ideme ďalej. Musíme vybudovať silnejší tím,“ vravel.

V baráži prekvapil fanúšikov tým, že nastúpil. Neplánoval hrať. Bol len v pozícii náhradníka a trénoval, no do zostavy sa netlačil. Priznal, že ak by sa nezranil Jakub Klepiš, nenastúpil by.

„Šiel som na tréning a potom do Prahy na mítingy. Vtom mi volali, že nemáme hráča, tak som to otočil, všetko zrušil a musel som hrať,“ vysvetľoval Jágr.

Gól v päťdesiatke by dali aj Reichel či Ručinský

V druhom zápase série strelil úvodný gól zápasu. Teraz vraví, že nevidí rozdiel v tom či dal gól ako 52-ročný alebo pred 30 rokmi.



„Je to o tom či máte čas na trénovanie. Podľa mňa by veľa hráčov z našej generácie zvládlo to isté, čo som zvládol ja. Jediný rozdiel je v tom, že ja ešte nemám rodinu a mám na to oveľa viac času. Hovorím si, že z nasej generácie som posledný Mohykán. Ale ak by Šlégr, Reichel či Ručinský boli zdraví, zvládli by to aj oni," vysvetľoval v rozhovore pre O2 TV Sport.



V priebehu základnej časti nastúpil na 15 zápasov. V baráži odohral ďalšie tri. V profesionálnej súťaži nenájdete 52-ročného hokejistu, ktorý nastupuje takto často. Je výnimka.

Hokej je pre Jágra všetko. Na najvyššej úrovni ho hrá nepretržite od sezóny 1988/89. Už vtedy pomáhal Kladno zachrániť v baráži. Vtedy ešte vo federálnej lige.