Slovenský brankár očaril Ameriku. Je klubový rekordér a získal štipendium snov

V rozhovore sa vrátil do obdobia pred dva a pol rokmi. Pre pandémiu covidu nechytal a keď sa chcel posunúť a nezahodiť kariéru hokejistu za hlavu, musel urobiť ťažké rozhodnutie.

Do malého mesta v Texase prišiel so slabou angličtinou a v tíme nemal Slováka ani Čecha.

Nedávno ste sa dohodli na spolupráci s Long Island University. Ako k tomu došlo?

Prijali ma tam len minulý týždeň. Všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo. Kontaktovali ma v pondelok a už vo štvrtok sme sa definitívne dohodli. Dvakrát sme si zavolali, vysvetlili mi, aké majú so mnou plány, aké mi dajú štipendium, ukázali mi, ako vyzerá škola, hala či kabína.

Sledovali ma už vyše mesiaca, preto bol z ich strany taký vážny záujem. Za ten čas boli v kontakte s hlavným trénerom aj trénerom brankárov.

Prečo ste sa rozhodli práve pre túto školu?

Mal som aj iné ponuky. Mal som sa predstaviť na NAHL Top Prospects Tournament, aby som sa ukázal pred potenciálnymi záujemcami a vedel som aj o záujme ďalších troch škôl, ale ešte som od nich nemal žiadnu konkrétnu predstavu.

Potom prišli Long Island a hneď mi dali detailnú ponuku. Vycítil som z ich strany veľký záujem. Okrem toho mi ponúkli príležitosť od prvej sezóny byť jednotkou, čo je v NCAA až nezvyčajné. Hlavný faktor v mojom rozhodnutí bolo štipendium. Hneď mi dali najvyššie možné. Taká ponuka sa neodmieta.

Všetci, s ktorými som sa radil, mi povedali, že by som to mal zobrať. A tak som sa rozhodol nič nepokúšať a prijať to.