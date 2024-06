Chuťovky z NHLky: McDavid je ako nový Gretzky. Prekonáva neprekonateľné rekordy

NEW YORK. Rekordy Waynea Gretzkého mali dlhý čas prívlastok “neprekonateľné”. Hovorilo sa, že sa taký hokejista už nenarodí. A predsa sme sa dožili. Pri Connorovi McDavidovi sa už pred draftom kopili všelijaké predpovede. Mnohé z nich sa zdali prestrelené. Lenže kanadská superstar potvrdzuje aj tie najdivokejšie. Koniec koncov, najlepšou predpoveďou bola prezývka “The Next One”. Ďalší taký ako “The Great One”. Ďalší Gretzky.

McDavid v tomto play-off prekonal Gretzkého rekord v počte asistencií a zostáva mu získať päť kanadských bodov, aby vyrovnal aj jeho sezónne prvenstvo v produktivite. K absolútnej výnimočnosti mu chýba už len jediné - Stanleyho pohár.

Aby ho získal, potrebujú Oilers zázrak. A sám McDavid ich za ním ťahá, konkrétne ôsmimi bodmi v posledných dvoch zápasoch, v ktorých Florida nevyužila prvé dva mečbaly.

O McDavidovej výnimočnosti sa dočítate v článku a dopočujete v podcaste. Tam sme preberali aj ďalšie témy, napríklad zmluvu nového českého rekordéra Filipa Hroneka, nezdary Kaapa Kakka či prepustenie trénera Columbusu. Žiaľ, dve veľké výmeny Pierrea-Luca Duboisa a Jacoba Markströma prišli až potom, čo sme nahrali podcast, avšak dočítate sa o nich v nasledujúcich riadkoch.

*podcast bol nahrávaný v stredu 1. Edmonton Oilers majú na svojej strane momentum. Stále síce v sérii prehrávajú, ale vyhrať 8:1 a následne zdolať Floridu aj doma, to psychiku Panthers naštrbí. Navyše, ako sa v prvých dvoch dueloch nevedel presadiť McDavid, v piatom takto pôsobil Matthew Tkachuk a v šiestom Carter Verhaeghe. Cats mali silný začiatok, ale teraz akoby sa “olejári” naučili, ako hrať vo finále. Florida pri oboch prehrách začala dobre, ale zopakovala sa situácia ako cez kopírku - Oilers otvorili skóre vo vlastnom oslabení a potom už to nepustili. “Panteri” si síce so situáciou poradili v piatom zápase lepšie ako v tom štvrtom, ale napriek tomu to nestačilo a vyrovnať sa im nepodarilo. 2. Finále NHL je aj o takýchto momentoch. Obetavosť Tkachuka síce nakoniec nepriniesla vytúžené ovocie, lebo o pár sekúnd trafil prázdnu bránku McDavid a spečatil stav piateho duelu na 5:3, ale aj tak klobúk dole. VIDEO: Obranný zákrok Matthewa Tkachuka na bránkovej čiare

3. McDavid. Kapitola sama osebe. Ak ste si mysleli, že sa už nemôže zlepšiť, opäť, už po niekoľkýkrát, to vyvrátil. Prežíva úchvatné play-off. Už vo štvrtom finálovom zápase prekonal rekord Waynea Gretzkého v počte asistencií v rámci jednej vyraďovačky. Po piatom ich má 34 - pričom od roku 2009 nemal nik 34 bodov, nie to asistencií. Navyše už pozbieral 42 kanadských bodov. Od rekordu v tejto štatistike ho delí päť bodov a ak by séria dospela do siedmeho súboja, dovolím si povedať, že by ho mohol prekonať. V zápasoch číslo 4 a 5 pozbieral dokopy osem bodov. Nikto nikdy pred ním neodohral dva štvorbodové zápasy vo finále za sebou a nikto nepozbieral viac bodov vo finálových zápasoch, keď jeho tím čelil koncu sezóny. McDavid je aj bez pohára definíciou najužitočnejšieho hráča. Zapol, keď bol jeho tím na pokraji katastrofy. V podcaste pred finálovou sériou som položil otázku, či by mohol získať Conn Smythe Trophy ako MVP play-off aj v prípade, že by Oilers prehrali. Pred šiestym duelom je táto vízia čoraz reálnejšia.