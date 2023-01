Chuťovky z NHLky: Zrodil sa hetrik Martina Fehérváryho. Vylúčenie, hit a hlavička

NEW YORK. Málokedy ma gól pobaví tak, ako keď som videl hlavičku Martina Fehérváryho. Proti Columbusu sa presadil naozaj zvláštnym spôsobom a keby puk nasmeroval hlavou úmyselne, neuznali by mu to.

Lenže on sa zháčil až vtedy, keď mu puk narazil do prilby. Od tej sa odrazil a zaletel ponad brankára Merzlikinsa do bránky.

Vtipný gól nebol jediné, čo v tom zápase dosiahol. Spoľahlivo si plnil svoju prácu zahŕňajúcu blokovanie a bodyčekovanie. Fanúšikovia už s dávkou humoru dumajú, čo by asi mohol zahŕňať Fehérváryho hetrik.