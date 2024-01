S tímom vyhral pohár. Švajčiari vopred informovali, že s Kukučkom nepredĺžia zmluvu

Prvoligista totiž v predstihu informoval, že so slovenským koučom nepredĺži zmluvu, ktorá platí do leta 2024. Upozornil na to oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Kukučka je koučom tímu od leta 2022 a klub priviedol k premiérovému triumfu vo Švajčiarskom pohári a prvýkrát aj do finále ligového play-off.

Tím slovenského kormidelníka je v aktuálnej tabuľky domácej ligy na 2. priečka, v domácom pohári sa dostal už do štvrťfinále.

"Samozrejme, som sklamaný, lebo rád by som tu pokračoval vo svojej práci, ale akceptujem rozhodnutie klubu," uviedol 41-ročný Slovák, ktorý predtým viedol slovenskú reprezentáciu mužov.

Kukučka: Mali sme smolu na zranenia

"V minulej sezóne sme dosiahli veľa úspechov. Tento rok sme mali od začiatku smolu na zranenia, no spolu ešte dáme všetko do toho, aby sme dosiahli naše dva zostávajúce ciele v aktuálnej sezóne. Práca so všetkými zainteresovanými prinášala radosť, všetci tvrdo pracujú pre úspech klubu, ktorému, samozrejme, prajem všetko najlepšie do budúcnosti," pokračoval Kukučka.