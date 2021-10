Slovenky nemali šancu. Španielskym šampiónkam hladko podľahli

HALMSTAD. Slovenské futsalistky vstúpili v stredu do turnaja hlavnej fázy kvalifikácie budúcoročných ME vysokou prehrou so Španielkami 2:12.

Úradujúce šampiónky starého kontinentu sa so slovenským nováčikom na tejto úrovni vôbec "nepárali", v oboch polčasoch Slovenkám strelili po 6 gólov.

V závere sa ale outsiderky dokázali dvakrát strelecky presadiť vďaka Nikole Rybanskej a Dominike Kucharčíkovej.