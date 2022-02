Lozano si proti Slovákom splnil sen. Cítim sa neskutočne, vravel po zápase

AMSTERDAM. Slovenskí futsalisti si na ME v Holandsku spravili dobré meno. Už postupom zo základnej skupiny C splnili cieľ, ktorý si pred ich úplne prvým účinkovaním na veľkom turnaji stanovili.

Tá im dávala nádej, že si postup do štvrťfinále stále môžu vybojovať na palubovke vlastnými silami. Záverečný zápas v skupine s Chorvátskom im vyšiel perfektne, balkánskeho súpera zdolali 5:3 a na jeho úkor sa prebojovali medzi najlepších osem tímov ME.

Slováci vstúpili do ME hladkou prehrou 1:7 s obhajcom bronzových medailí Ruskom. Dokázali sa však otriasť a proti Poľsku siahali na víťazstvo, napokon im však bola dobrá aj remíza 2:2.

Podarilo sa im to pri ich premiére na veľkom turnaji, rovnako ako Gruzíncom a Fínom. Aj pre tieto tímy bolo konečnou stanicou štvrťfinále.

"Do zápasu sme išli s tým, že v ňom necháme všetko. Španieli boli silní na lopte a dominovali. Škoda rýchlych gólov, súper si potom udržiaval dostatočný náskok. Skúšali sme to v power-play, žiaľ, dali sme len jeden gól. Španieli zvíťazili zaslúžene.

Pasovali sme sa so súperom, ktorý bol lepší. Môžeme však byť hrdí na to, že sme sa dostali do štvrťfinále. Musíme pokračovať v ceste, na ktorú sme sa vydali," vyslovil sa líder slovenského tímu Tomáš Drahovský, ktorý na turnaji vsietil tri góly, z toho dva v kľúčovom súboji proti Chorvátom.