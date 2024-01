Futsalisti sa predstavia bez viacerých opôr, cieľ je vybudovať novú kostru mužstva

BRATISLAVA. Slovenskí futsalisti sa od piatka do nedele predstavia na kvalitne obsadenom medzinárodnom turnaji v čínskom Jü-line.

Ich súpermi budú postupne domáca reprezentácia (piatok 12.00 SEČ), Česko (sobota 9.00 SEČ) a Fínsko (nedeľa 9.00 SEČ).

Z nominácie vypadol zranený Daniel Čeřovský, v tíme chýbajú aj viaceré dlhoročné opory.

"Gabriel Rick a kapitán Peter Kozár do Číny necestujú. Gabi ohlásil po zápase s Chorvátskom koniec kariéry v najcennejšom drese. Radi by sme postupne zabudovali do tímu nových hráčov," povedal asistent trénera Richard Bačo.