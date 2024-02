Drahovský potvrdil svoju extratriedu, hetrikom pomohol k výbornému vstupu do turnaja

Marián Berky, tréner SR: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, prvých sedem minút sme boli veľmi aktívni a strelili sme gól. Škoda, že nám nevychádzali niektoré štandardné situácie, z ktorých mali oni brejky a dali nám aj gól. V druhom polčase sme zápas otočili a zvládli sme aj ich hru bez brankára."

Tomáš Drahovský, strelec hetriku: "Bol to zaujímavý zápas. Nevedeli sme celkom, čo od neho očakávať, keďže sme nikdy nemali skúsenosť s Čínou. Myslím si, že to bol celkom vyrovnaný zápas, aj keď sme mali prevahu, no nevedeli sme sa dostať do šancí. Chýbala nám finálna prihrávka, možno lepší pohyb. Z tých šancí, ktoré sme mali, sme zápas obrátili a do konca sme ho už viac menej udržiavali. Až pri ich hre bez brankára, keď dali gól, to bolo tesné."