Zomrel nemecký futbalový majster sveta, ktorý šokoval hrdinov z Belehradu

Hölzenbein bol súčasťou víťazného tímu Západného Nemecka na MS 1974. O dva roky neskôr hral s nemeckým tímom na finálovom turnaji ME 1976 v Juhoslávii.

Zverenci trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša viedli v prvom polčase rýchlo 2:0, v 28. minúte súper znížil zásluhou Dietera Müllera.

Po prestávke Nemci vystupňovali tlak a československý tím dlho odolával aj vďaka brankárovi Ivovi Viktorovi.

V posledných sekundách však šokoval partiu okolo kapitána Antona Ondruša práve Bernd Hölzenbein, ktorý hlavou po rohovom kope vyrovnal.

Nasledovalo predĺženie, po ňom penaltový rozstrel a na jeho konci legendárny pokus Antonína Panenku.

Na klubovej úrovni strávil Hölzenbein väčšinu kariéry vo Frankfurte, s ktorým trikrát získal Nemecký pohár a v roku 1980 triumfoval v niekdajšom Pohári UEFA.

V roku 1981 odišiel do USA, kde hral za Fort Lauderdale Strikers a Memphis Americans. Po skončení kariéry sa vrátil do Frankfurtu, kde od roku 1988 až do súčasnosti pôsobil na rôznych funkciách vo vedení klubu.

"Bernd Hölzenbein zohrával kľúčovú úlohu pri formovaní Eintrachtu takmer 60 rokov. Stojí za zlatými 70. rokmi, za triumfom v Pohári UEFA v roku 1980 a významnú rolu hral ako viceprezident v prvej polovici 90. rokov.

Neprišli sme len o jednu z najväčších osobností nášho klubu, ale aj o lojálneho zamestnanca a drahého priateľa," uviedol hovorca predstavenstva Eintrachtu Axel Hellmann.