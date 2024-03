Takmer sa na nich už zabudlo. Títo známi futbalisti ešte stále hrajú

Množstvo kvalitných futbalistov si predlžuje kariéry v exotických lokalitách alebo v menších súťažiach, aby si posledné roky užili a robili to, čo ich celý život napĺňalo.

Cristiano Ronaldo odišiel do Saudskej Arábie a vo veku 39 rokov stále strieľa góly a prekonáva rekordy v tamojšom klube Al-Nassr.

Lionel Messi taktiež odišiel odovzdávať svoje skúsenosti, no nie do Ázie, ale do Severnej Ameriky. Víťaz MS vo futbale 2022 hrá vo veku 36 rokov za klub Inter Miami v MLS, kde je jeho kľúčovou postavou.