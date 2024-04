VIDEO: Chytal šiestu ligu, zo Senice išiel zadarmo. Slovák hviezdou v MLS

Slovenský brankár Henrich Ravas si rovnako buduje kariéru v USA. Po prestupe z poľského Widzewu Lodž sa naplno usadil v zostave New England Revolution.

Ravas: Povedal som áno

Dvadsaťšesťročný Ravas prestúpil do New England Revolution koncom minulého roka. V zámorí podpísal kontrakt do decembra 2026 s opciou na ďalší rok. Komunikáciu s klubom začal v novembri 2023.

„V tom čase to bol ešte skorý proces a išlo čisto len o informáciu, že hľadajú brankársku jednotku a či by som mal záujem. Neváhal som.

Povedal som áno, agent im dal moje meno a oni si na mňa spravili podrobný report.

Tréner brankárov je Angličan, trénoval napríklad v Manchestri City. Neskôr mi prezradil, že si dokonca pozeral moje zápasy ešte z Anglicka, keď som tam prišiel. Začiatkom decembra som sa dozvedel, že som pre nich opcia číslo jeden a nabralo to rýchle obrátky,“ prezradil pred časom pre web SFZ.