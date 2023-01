Prestupový január je v polovici. Jedna z posíl zlyhala, Lobotka klesol v rebríčku

BRATISLAVA. Január už tradične patrí zimnému prestupovému obdobiu v elitných súťažiach. Špeciálne po majstrovstvách sveta býva rušné.

Vo väčšine prestížnych líg je transferové okno otvorené od prvého januárového dňa do posledného.

Platí to pre Premier League, Seriu A, Bundesligu, La Ligu i Ligue 1. Rovnaké termíny si schválili napríklad v Belgicku, Dánsku či Holandsku, no nie je to pravidlo.