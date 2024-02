Predĺži zmluvu s Realom Madrid alebo ukončí kariéru? Kroosovi radí aj jeho matka

Kroos v ostatných mesiacoch niekoľkokrát naznačil, že táto sezóna by mohla byť jeho posledná a následne by mohol ukončiť hráčsku kariéru.

„Chcem, aby sa to skončilo tak, ako to chce on z hĺbky svojho srdca. Skončiť na vrchole a bez obáv zo zranení. Viem, že je to ťažké rozhodnutie a on sa ešte nerozhodol. Chcem, aby si užil letnú dovolenku a po nej začal poslednú sezónu v Reale Madrid.

To by potešilo trénera Realu, Toniho spoluhráčov a myslím si, že aj jedného z jeho synov Leona a mnohých ďalších. Rozhodnutie je však na ňom a my akceptujeme, nech bude akékoľvek,“ povedala matka Toniho Kroosa.

Keď sa novinári pred víkendovým duelom La Ligy proti Girone (4:0) spýtali trénera Realu Carla Ancelottiho na možné ukončenie kariéry v podaní majstra sveta z roku 2014, Talian svojským spôsobom odvetil:

„Vždy musíme rešpektovať to, čo si myslia rodičia. To je niečo, čo mladším generáciám chýba. Je to rozhodnutie, ktoré urobí v správnom čase a tým najlepším spôsobom. Myslím si, že ak ukončí kariéru, ukáže tým, že má charakter a 'gule',“ skonštatoval Ancelotti.